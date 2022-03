Casal - Reprodução de Internet

CasalReprodução de Internet

Publicado 28/03/2022 14:30

Rio - As simpatias ajudam a renovar as energias para atrair boas vibrações e afastar o mal. Além disso, aumentam a prosperidade, o magnetismo, potencializam a força que existe dentro de cada pessoa e, com isso, abrem os caminhos para o amor.



Leia Mais O que significa sonhar com fogueira?

Simpatia para atrair a pessoa amada



Pegue um pedaço de papel e escreva o nome da pessoa amada. Ferva um litro de água e acrescente uma colher de açúcar e deixe ferver. Ao alcançar a fervura, coloque o papel na mistura. Desligue o fogo e espere esfriar. Quando a solução estiver fria, derrame em um jardim florido, mentalizando a pessoa amada.