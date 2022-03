Planeta Terra - NASA

Planeta TerraNASA

Publicado 30/03/2022 06:00

ÁRIES



Vai se sair melhor em tarefas que exigem sensibilidade e discrição. Pode se interessar por assuntos místicos ou religiosos. No romance, evite assuntos delicados.



TOURO



Se arrisque para encontrar boas oportunidades. Sua solidariedade deve crescer. Uma amizade pode evoluir para algo mais! O romance segue em clima de sintonia.



GÊMEOS



Pode ter um avanço importante na carreira: seus esforços serão recompensados! Faça planos a longo prazo, inclusive com o mozão. Pessoa disputada pode cair na sua rede.



CÂNCER



Se concentre nas tarefas e termine o que começou. Procure aprender tudo o que puder. Tire o romance da rotina! Pode cair de amores por um crush de longe.



LEÃO



Seguir seu sexto sentido pode ajudar a encontrar uma oportunidade na vida pessoal ou no trabalho. Mudanças intensas estão em curso. Muito prazer e surpresas a dois.



VIRGEM



Trabalhe mais em equipe. Valorize quem está sempre com você e mostre que se importa com as relações. Converse sobre o futuro da relação com o crush, mas sem pressionar.



LIBRA



Cuide da saúde, inicie uma dieta ou abra mão de velhos hábitos. Se está de home office, seu rendimento pode surpreender! A paquera segue sem novidades.



ESCORPIÃO



Vai dar um show de criatividade e animação em tudo o que fizer. A sorte segue sorrindo para você. Faça uma declaração de amor para encantar o par ou crush.



SAGITÁRIO



Conte com apoio dos parentes. Invista em tratamentos caseiros de beleza. Relembrar o passado pode ser divertido. Programa caseiro pode animar o romance.



CAPRICÓRNIO



Com seu poder de comunicação, vai dar um show de simpatia ao lidar com colegas e clientes. A dois, leveza e descontração marcam os momentos com sua alma gêmea.



AQUÁRIO



Ótimo momento para organizar as contas, planejar os gastos e cuidar do que é seu. Organize a vida financeira do casal - poderá conquistar algo junto com o mozão.



PEIXES



Tome a frente em alguns projetos, seja na vida profissional ou em casa. Sua autenticidade pode deixar o astral mais leve com o mozão. Vai se destacar na conquista.