Vela - Reprodução de Internet

VelaReprodução de Internet

Publicado 31/03/2022 14:30

Rio - As simpatias com o intuito de abrir os caminhos atraem a sorte e afastam a negatividade. Isso porque elas renovam as energias e purificam a alma, dando a harmonia para a vida de quem está fazendo o ritual.

Simpatia para abrir os caminhos



Unte canela em pó com uma vela branca. Coloque a vela sobre um pires e coloque cinco folhas de louro em volta. Acenda a vela e espere queimar por completo. Mentalize a renovação das energias e caminhos cheios de prosperidade se abrindo. Quando a vela queimar por completo, lave o pires e descarte as plantas em um local de natureza.