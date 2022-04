Constelação - ESA/Hubble & NASA

Publicado 01/04/2022 06:00

ÁRIES



Muita energia para ampliar os seus horizontes. Será uma boa hora para iniciar novos projetos. Um relacionamento com futuro pode começar agora.

TOURO



O desejo de se sentir livre vai marcar o seu dia. Um novo ciclo deve se iniciar. Você vai esbanjar sensualidade e criatividade no romance.



GÊMEOS



A Lua favorece os seus relacionamentos. Parcerias e bons acordos profissionais podem surgir. Na paquera, a vida a dois será movimentada.



CÂNCER



O seu lado dedicado vai estar em alta. Cuidado com exageros na alimentação. No amor, se esforce um pouco mais e cuide do parceiro.



LEÃO



A criatividade vai ampliar os seus conhecimentos. Você terá sorte em jogos, apostas e sorteios. Na vida de solteiro, as conquistas podem surgir.

VIRGEM



Os assuntos domésticos vão chamar a sua atenção. O humor pode te aproximar da família. Momentos íntimos vão aparecer no relacionamento.



LIBRA



O campo astral reforça o diálogo com as pessoas queridas. Tenha iniciativa e se destaque em um projeto. A relação amorosa vai ter novidades.



ESCORPIÃO



Hoje pode ser mais fácil ganhar dinheiro. Porém, evite gastar com inutilidades. O clima no romance será de entendimento e conexão.



SAGITÁRIO



Você pode sentir vontade de ampliar suas possibilidades. Ótimo momento para estudar. A harmonia vai tranquilizar a sua vida amorosa.



CAPRICÓRNIO



A Lua indica um momento de distanciamento social. Reflita e invista em autoconhecimento. No romance, você será muito carinhoso.



AQUÁRIO



A Lua traz ótimas energias para a vida social. Há chance de expandir seus interesses. Você deve se divertir e fazer planos para o futuro.



PEIXES



A vida profissional vai se destacar. Mudanças de trabalho podem pintar. Muita criatividade e boas sensações na intimidade.