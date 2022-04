Trevo-de-quatro-folhas - Reprodução de Internet

Publicado 05/04/2022 15:20

Rio - As superstições são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e sucesso nos negócios para as finanças prosperarem.

Escreva com lápis em uma folha o seu pedido e, em seguida, guarde o papel em um envelope junto com um trevo-de-quatro-folhas. Guarde o envelope na sua mesa de trabalho, mentalizando com muita fé a realização do seu desejo.