Publicado 30/04/2022 06:00

ÁRIES



Você vai se dedicar aos seus sonhos Pode ter reconhecimento nas suas ambições. Com o parceiro, a paciência será curta.



TOURO



Pode se destacar e conquistar um cargo alto no trabalho. Só tenha cautela para não falar demais. O seu jeito impulsivo pode espantar a paquera.



GÊMEOS



Alguns contatos vão ser facilmente conquistados. Boa fase nas parcerias e nos estudos. No romance, pode discordar e se irritar com o parceiro.



CÂNCER



A saúde estará firme. No terreno dos afetos, uma união apressada pode não dar certo. Nas parcerias profissionais, cuidado para não soar negativo.



LEÃO



Você deve ficar mais sociável e conquistar as pessoas. Vai ter vontade de ser autônomo no mundo dos negócios. Emoções intensas na vida a dois.



VIRGEM



Excelentes chances de evoluir. Se trabalhar em casa, vai contar com o conforto do lar. Grande momento para se divertir hoje, inclusive com o par amoroso.



LIBRA



Muita simpatia e bom papo com os seus contatos. Vai se dedicar às atividades físicas e arrasar nas tarefas domésticas. Brigas à vista no romance.



ESCORPIÃO



Há sinal de mudanças positivas nas finanças. Negócio familiar deve render. Você vai se expressar de forma prática. Pode se jogar numa paixão hoje.



SAGITÁRIO



A comunicação e os estudos vão ser seu foco. Aprenda e converse muito. Seu bem-estar pode ser prejudicado pela saúde e pelo romance.



CAPRICÓRNIO



Aproveite o ótimo clima para conquistar uma grana. Há chance de ganhar um bônus no serviço. Pode perder a paciência com o parceiro.



AQUÁRIO



Vai ampliar os seus horizontes. Hoje o seu astral será mais reservado e apreensivo com o futuro. Talvez não seja tão sociável no romance.



PEIXES



Vai ganhar reconhecimento no trabalho. Aposte no contato com os colegas. Isso pode te ajudar a crescer profissionalmente. A intimidade vai esquentar.