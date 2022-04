Planeta Terra - Reprodução/NASA

Planeta TerraReprodução/NASA

Publicado 28/04/2022 06:00

ÁRIES



A sua determinação vai estar em alta. Nos negócios, demonstre a sua integridade e honestidade que vai se dar bem. Na conquista, não vai querer ficar só.



TOURO



Pode perder algumas oportunidades no mercado de trabalho. Os seus objetivos vão ter dificuldades. A intimidade vai ter ótimos momentos.



GÊMEOS



Foco no ambiente profissional. Vai ganhar um novo cargo ou sair do desemprego. Na saúde, adote hábitos saudáveis. Aproveite o sucesso na paquera.



CÂNCER



Excelente dia para desabafar com os seus amigos. As suas relações vão ficar mais profundas. No amor, pode ficar mais flexível e prestativo.



LEÃO



Seja dedicada e responsável para solucionar empecilhos no seu dia. Na saúde, pode pintar uma cura. O divertimento anima a relação.



VIRGEM



Aproveite a sua criatividade hoje. Só tome cuidado para não se distrair demais. Redobre a atenção com o seu corpo. Relaxe um pouco no romance.



LIBRA



As suas contas vão melhorar e beneficiar você e a sua família. Não seja imprudente com os boletos. Na conquista, o seu bom papo vai dar frutos.



ESCORPIÃO



A sua habilidade na comunicação vai te aproximar dos seus planos. Em casa, pode ficar descontente com os parentes. No amor, busque a sinceridade.



SAGITÁRIO



Você vai ser capaz de lidar bem com o seu dinheiro. Utilize a criatividade para encher os bolsos. Vai se atrair com facilidade por outras pessoas.



CAPRICÓRNIO



Seu signo deve ficar mais generoso e aprofundar as relações. Perigo de péssimos investimentos. No amor, pode se comprometer com alguém em quem confia.



AQUÁRIO



Encare as suas ansiedades e não desanime. Pode se descuidar do corpo. Busque praticar exercícios físicos em casa. Chance de se apaixonar hoje.



PEIXES



O convívio social tende a crescer. Contacte as pessoas queridas por videochamadas. Vai atrair muitas pessoas na paquera e arrasar.