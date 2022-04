O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucessoReprodução de Internet

Publicado 27/04/2022 12:50

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual, uma vez que eliminam a negatividade. As plantas utilizadas neste ritual auxiliam na limpeza e renovação da energia e combatem o mal.

Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de uma rosa branca e sete folhas de manjericão. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Espere a solução ficar morna e coe. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a renovação energética. As plantas devem ser descartadas em um jardim florido.