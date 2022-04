Oração - Reprodução de Internet

Publicado 25/04/2022 14:30

Rio - São Miguel Arcanjo é o guardião e defensor do trono celestial. Considerado o protetor do Povo de Deus, Miguel é o chefe supremo do exército celestial e é o grande combatente e vencedor das forças do mal.

Oração de São Miguel Arcanjo para proteção



São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.