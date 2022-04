Sol - Reprodução de Internet

Publicado 22/04/2022 14:30

Rio - O Sol se despediu de Áries nesta quarta-feira e começou a jornada em Touro. A astróloga Isabella Cariello conta que esse período traz um contato mais profundo com o que é material, com as benesses e a busca por tranquilidade. As próximas semanas que estarão sob a regência taurina tendem a trazer uma revisão de tudo aquilo que é colocado no corpo. O maior desafio é a lentidão, principalmente com o Mercúrio também posicionado neste signo.





Por ser um signo do elemento terra fixo, Touro têm características que giram em torno da estabilidade e lentidão. A astróloga afirma que os taurinos apresentam uma força de resistência e resiliência muito forte, além de ter uma boa estrutura e força física, sempre pela busca por segurança. “Touro é um animal ruminante, ele não expressa muito o que sente ou pensa. Por ser um signo melancólico de terra, ele pega as coisas com profundidade, não é fácil para esquecer as coisas. Mas é um signo muito artístico, sensorial e charmoso, porque é regido por Vênus e exaltado pela lua. Então, tem uma energia de magnetismo, beleza e sensualidade feminina”.



Mercúrio em Touro



No dia 10 de abril, Mercúrio entrou em Touro, signo em que o pensamento fica estruturado e processado várias vezes. A época é de aprendizado e apreciação daquilo que colhemos de informação, os assuntos são analisados e colocados para fora. “O Mercúrio e o Sol estão em Touro, fazendo um sextil com os planetas em Peixes. Vênus e Júpiter estão fazendo um aspecto harmônico com esses planetas, trazendo docilidade pra vida, ligação mais forte com o feminino e com a graça. No entanto, Mercúrio faz uma quadratura com Saturno em Aquário, o que pede um cuidado para que a gente consiga equilibrar essa busca por prazer e conforto, ou seja, não dá para tudo ser gostoso o tempo todo, a vida também é amarga. A tensão é encontrar o equilíbrio entre o que é prazeroso e o que é necessário ser feito. Além disso, passa uma restrição com os assuntos da mente. O período de 22 de abril até 25 é mais desafiador para os contratos, principalmente com os assuntos ligados à tecnologia, e a comunicação pode encontrar um certo nível de restrição”, pontua Isabella.



Os refrescos



Vênus e Júpiter, que estão em Peixes, ajudam a temporada taurina. A especialista explica que o pequeno benéfico está caminhando em direção ao grande benéfico, o que faz com que o período seja de sensibilidade e docilidade. “No dia 30 de abril, os dois planetas estão caminhando lado a lado. Os assuntos relacionados às benesses, a fé e as crenças estarão em foco.”