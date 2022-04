Constelação - ESA/Hubble & NASA

Publicado 21/04/2022 06:00

ÁRIES



Você pode se sentir sem energia hoje. Utilize a criatividade para driblar os problemas e lidar com frustrações. Vai buscar novidades na paquera.



TOURO



Há risco de sofrer perdas materiais. Você irá focar a sua atenção nos assuntos de casa e familiares. O ciúme talvez apareça e cause rusgas no romance.



GÊMEOS



Faça um esforço extra nos estudos. O seu signo deve ficar animado para expressar o que sente. Vai ser sociável e ter momentos prazerosos com o par.



CÂNCER



Mudanças relacionadas a dinheiro podem surgir. Mas você vai se controlar nos gastos e pode faturar com produções caseiras. No amor, vai querer estabilidade.



LEÃO



Você se sentirá solitário hoje. Reflita sobre suas parcerias e aposte no contato com as pessoas queridas. Na conquista, vai viver novas paixões.



VIRGEM



As responsabilidades podem causar mal-estar. Reconheça seus limites e desista de alguns projetos, se necessário. Pode se magoar no romance.



LIBRA



O dia pode trazer frustrações com as pessoas queridas. Contudo, o seu otimismo vai te fazer bem e te ajudar com as relações. Dedique-se ao romance.



ESCORPIÃO



Sentimentos relacionados ao lar podem te botar para baixo. Tenha paciência e se conforte no amor. Você vai se divertir bastante com o parceiro.



SAGITÁRIO



A Lua sinaliza um clima de abatimento e ansiedade. Pensamentos negativos podem dificultar a sua comunicação. Vai rolar sintonia na paquera.



CAPRICÓRNIO



Prejuízo nos negócios podem marcar o seu dia. Reavalie as suas atitudes no orçamento. Nos assuntos afetivos, seus relacionamentos devem ficar intensos.



AQUÁRIO



A vontade de evitar responsabilidades deve crescer. Hoje você vai ficar mais sociável e conversar bastante. No romance, problemas podem pintar.



PEIXES



Um sentimento de medo pode pintar. Fique em seu canto e reflita sobre as suas emoções. No terreno da conquista, talvez não saiba agir muito bem.