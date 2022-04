As simpatias são fortes aliadas para ajudar na busca do que é desejado - Reprodução de Internet

Publicado 20/04/2022 11:33

Rio - As simpatias servem para limpeza das baixas vibrações, assim, renovando as energias. Aprenda a receita do banho para ter momentos mais leves e pode ser um mecanismo para renovar as energias.



Simpatia para abrir os caminhos para a paz



Ferva um litro de água e acrescente três sementes de girassol e três folhas de camomila. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Quando estiver morna, coe a solução. Após o banho de higienes, jogue a mistura do pescoço para baixo. Faça uma prece para o seu anjo. Descarte as plantas em um jardim florido.