Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 20/04/2022 06:00

ÁRIES



O clima pode pesar hoje. Alguns problemas podem surgir com o seu dinheiro. Evite gastar demais. A Lua salienta que há risco de tensões no romance.



TOURO



Suas emoções podem ficar instáveis. Você pode acabar descontando na família. No terreno da conquista, as coisas vão andar bem devagar.



GÊMEOS



Hoje você tende a ficar de conversa fiada. Não exagare. Pode sentir ansiedade em relação às finanças. No amor, há risco de mágoas.



CÂNCER



O seu afeto pode não ser correspondido. Você vai sofrer com a pouca sinceridade nas relações. Com o companheiro, as emoções terão altos e baixos.



LEÃO



A sua maneira de se comunicar vai influenciar a sua reputação. O trabalho pode te decepcionar um pouco. Evite se envolver com alguém do mesmo ramo.



VIRGEM



No trabalho ou nos estudos, pode se distrair. O melhor caminho vai ser se isolar dos colegas. Você pode embarcar em aventuras amorosas e se dar mal.



LIBRA



Conflitos com amigos podem mexer com as suas emoções. Nos negócios, algumas perdas de grana podem ocorrer. Chances de viver uma paixão proibida.



ESCORPIÃO



A Lua te motiva a se desentender com as pessoas. Pode receber críticas e perder a sua boa reputação. Vai buscar liberdade no relacionamento.



SAGITÁRIO



Problemas no trabalho e na saúde vão estar no horizonte. As preocupações podem afetar o seu bem-estar. No romance, você vai se entediar com a rotina.



CAPRICÓRNIO



Dificuldades para se expressar marcam o seu dia. Problemas econômicos também. Se já vive um relacionamento sério, brigas e mais brigas hoje.



AQUÁRIO



Há sinal de mudanças no trabalho. Algumas parcerias profissionais podem ser firmadas. Na conquista, há chance de se envolver em mais de um lance.



PEIXES



O seu estado emocional vai prejudicar as suas ideias. O momento será ruim no trabalho. Sua vida amorosa pode sofrer alguns imprevistos.