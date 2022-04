Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 18/04/2022 06:00

ÁRIES



Inove nas atividades com as pessoas queridas. A tecnologia é uma boa área para empreender. Na conquista, deve tomar a iniciativa.



TOURO



Você vai querer sair da rotina e mudar tudo. Só tome cuidado com o que fala para as pessoas. No amor, namore bastante em lugares mais calmos.



GÊMEOS



Aproveite a sua criatividade para obter uma maior renda. Você pode conhecer novas pessoas. Na paquera, vai atrair bastante olhares.



CÂNCER



Curta momentos descontraídos com a família. Alguns planos antigos podem ser alterados hoje. Na companhia do parceiro, se expresse e faça planos.



LEÃO



O desejo de ser independente chega com tudo. Chance de grandes feitos profissionais. Se dedique aos estudos e paquere bastante.



VIRGEM



Amplie os seus horizontes hoje. Reforce os laços com os amigos e curta uma relação amorosa mais intensa. Há risco de problemas com grana.



LIBRA



Os astros revelam que o seu signo vai estar mais original. A sua popularidade vai atrair novas pessoas. Na paquera, as novidades vão se destacar.



ESCORPIÃO



Você não vai querer ficar só. As afinidades vão se destacar bastante na conquista. Cuide do seu corpo para preservar o alto astral.



SAGITÁRIO



A sua saúde vai se aprimorar. Na intimidade, você vai caprichar na sensualidade. O dia favorece atividades como leituras e estudos.



CAPRICÓRNIO



Você vai conseguir se expressar de forma muito simples. Também vai fortalecer o laço com algumas paqueras. A relação com a família se destaca.



AQUÁRIO



Há sinal de mudanças na família ou em casa. Na saúde, desenvolva hábitos equilibradas de alimentação. Na vida a dois, muita harmonia e estabilidade.



PEIXES



Os astros indicam que você vai apostar na ambição. Persista nas suas ideias. Pode iniciar um romance e aproveitar muitos momentos de lazer.