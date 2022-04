Saiba como se comporta cada signo na Páscoa - Reprodução de Internet

Publicado 17/04/2022 08:00

Rio - Neste domingo é comemorada a Páscoa. Além de ser uma data religiosa, que celebra a ressurreição e a vida nova para os cristãos, é um momento para se reunir com a família e amigos para o tradicional almoço. Descubra como seu signo se comporta neste dia!



ÁRIES



Os arianos não esperam a Páscoa para abrir os chocolates. Eles comem antes do dia. Com o jeito cheio entusiasmado e intenso, é a alegria da celebração familiar.



TOURO



Fãs de uma boa comida, os taurinos sabem aproveitar a Páscoa. Abusam dos quitutes do almoço e experimentam todos os sabores de chocolate.



GÊMEOS



Para os geminianos, a Páscoa é o momento de colocar o papo em dia com os familiares e amigos. Também aproveitam para comer todos os chocolates da casa.



CÂNCER



Amam uma celebração em família. Gostam de mesa cheia, de passar o tempo do lado das pessoas que amam e de distribuir chocolate para todos.



LEÃO



Gostam de ser o centro das atenções, principalmente nas celebrações familiares. Por ter o gosto apurado, gosta do chocolate mais caro! Mas dá um pedacinho para todo mundo.



VIRGEM



Os virginianos são os que organizam o almoço de Páscoa e, de quebra, preparam tudo. Compram os chocolates pensando em cada pessoa nos mínimos detalhes. Fazem de tudo para agradar!



LIBRA



Como bons indecisos, os librianos levam horas para decidir qual chocolate querem ganhar de Páscoa. Também são muito preocupados com o almoço, escolhem todos os detalhes meticulosamente e com todo bom gosto.



ESCORPIÃO



Os escorpianos ficam ansiosos com as datas comemorativas. Na Páscoa, eles não costumam dar nem um pedacinho do seu chocolate para as pessoas e, embora não demonstrem, ficam ansiosos para ganhar um mimo nesta data.



SAGITÁRIO



É a diversão do domingo de Páscoa! O sagitariano é o mais esperado para a confraternização. Eles não ligam muito para chocolate, mas deixam o clima do dia lá no alto!



CAPRICÓRNIO



Os capricornianos não gostam muito de datas comemorativas e costumam demorar anos para comer o ovo de Páscoa. Mas ficam felizes e gratos por terem sido presenteados pelas pessoas queridas.



AQUÁRIO



Os aquarianos enxergam a Páscoa, sobretudo, como um momento propício para relaxar. Eles criam uma forma diferente e inovadora de distribuir os chocolates entre os familiares e amigos. Eles só pensam em colocar o papo em dia com os outros e acabam se esquecendo de comer chocolate.



PEIXES



Os piscianos adoram uma data comemorativa! Inclusive, costumam ficar emotivos e sensíveis quando há celebrações. Os peixinhos ficam emocionados com cada chocolate que ganha, porque acreditam que é a forma que as pessoas demonstram o amor a eles.