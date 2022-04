Oração - Reprodução de Internet

Publicado 15/04/2022 14:30

Rio - A Sexta-feira Santa é o dia da crucificação de Jesus. A data celebra a Adoração da Cruz com oração, jejum e silêncio para refletir sobre o sacrifício feito por Cristo para salvar a humanidade. Faça a oração para esse marco especial às 15h, horário da morte do filho de Deus.

Meu Deus! Recordamos hoje, a dor e o sofrimento da cruz, e tudo o que Jesus estava disposto a suportar, para que pudéssemos ser libertados. Ele aceitou um sacrifício tão grande, para nos oferecer o dom da vida eterna. Ajuda-nos a nunca tomar como certo este enorme presente de amor em nosso nome. Ajude-nos a lembrar-nos do significado de tudo isto. Perdoai-nos por estarmos demasiado ocupados, ou distraídos por outras coisas, por não reconhecermos plenamente o que haveis dado gratuitamente, o que tendes feito por nós. Obrigado, Senhor, por termos sido curados pelas tuas feridas. Obrigado por causa do teu enorme sacrifício, podemos viver livres. Obrigado que o pecado e a morte foram vencidos, e que o teu poder e glória é eterno. Obrigado por podermos dizer com grande esperança: “Está acabado…”, porque sabemos o que ainda está para vir. Nós te louvamos porque você está fazendo todas as coisas novas. Em nome de Jesus ressuscitado, de sua palavra e espiritualidade, agradeço por esta semana santa, pelo término da quaresma. Amém!