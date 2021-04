Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 08:00

Rio - A Páscoa é o período da ressurreição e da vida nova para os cristãos. A celebração tem origem hebraica e o termo significa passagem. A data é celebrada em memória à libertação da escravidão do Egito e à passagem do Mar Vermelho. Para o Cristianismo, o marco simboliza a comemoração da ressurreição de Jesus três dias após a crucificação para libertar a humanidade do pecado e para a vida ao lado de Deus.



Oração da ressurreição de Jesus Cristo



Deus, nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição Temos certeza de que vós nos ressuscitarás no último dia, pois na vida dos vossos santos tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede, a fome de justiça e de verdade e a indignação contra toda forma de mentiras. Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos; toda dor e sofrimento serão mitigados, porque vosso Anjo, nosso Defensor, nos escudará contra todo mal. Cremos que vós sois o Deus vivo e verdadeiro, porque os tronos caem, os impérios se sucedem, os prepotentes se calam, os espertos e velhacos tropeçarão e ficarão mudos, mas vós permaneceis conosco para sempre. Que nos proteja na Nova Vida hoje e sempre.