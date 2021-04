Por O Dia

Publicado 02/04/2021 14:30

Rio - A Sexta-feira Santa é o dia da crucificação de Jesus. A data é celebrada com oração, jejum e silêncio para refletir sobre o sacrifício feito por Cristo para salvar a humanidade. Faça a oração para esse marco especial às 15h, horário da morte do filho de Deus.

Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus! De joelhos ante a vossa divina presença eu vos peço e suplico, com todo fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e vontade firmissima de me emendar, enquanto com sincero afeto e íntima dor de coração considero e medito em vossas cinco chagas, tendo bem presentes aquelas palavras que o Profeta Davi já dizia de Vós, ó bom Jesus: Transpassaram minhas mãos e meus pés, e contaram todos os meus ossos.