O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucessoReprodução de Internet

Publicado 18/04/2022 13:40

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual e afastam as energias negativas. Quando o cansaço e o desânimo tomam conta do dia a dia, esse ritual pode ser um bom aliado porque auxilia na limpeza e renovação das vibrações.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 18 de abril de 2022

Banho para começar a semana com alto astral



Pegue um punhado de folha de boldo e amasse com as suas mãos. Coloque as folhas em um recipiente com um litro de água e leve ao fogo. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo e espere a solução ficar morna. Tome o banho de higiene e, em seguida, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a renovação energética.