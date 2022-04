Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 18/04/2022 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 117 é a menor prece do livro. A oração convida os povos para louvar o nome do Senhor, pois quem confia em palavra de Deus tem a confiança e a bondade Dele.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 18 de abril de 2022

Salmo 117



Louvai ao Senhor de todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.