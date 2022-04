Amor - Reprodução de Internet

Publicado 19/04/2022 14:30

Rio - Os banhos energéticos renovam o campo energético aumentando o magnetismo e a autoestima. Quando o assunto é atrair a pessoa amada, costumam ser eficientes para acender a chama do relacionamento ou ajudar na sensualidade. Aprenda!

Ferva dois litros de água e acrescente três punhados de cravo, três colheres de canela em pó, três punhados e camomila e de erva-doce. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Quando amornar, coe a solução. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a renovação das energias do casal. Em seguida, descarte as plantas em um jardim florido.