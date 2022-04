Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 22/04/2022 11:33

Rio - São Jorge é celebrado neste sábado. Conhecido como “o grande mártir”, pertenceu a um grupo de militares no Império Romano que perseguia os cristãos. No entanto, renunciou a tudo para viver o Evangelho. O santo foi perseguido, preso e ameaçado por conta do amor que tinha a Jesus Cristo. Representa a coragem, a honra e tem o poder de ajudar nas batalhas da vida contra o mal. Ele é o padroeiro dos escoteiros, do Exército Brasileiro e do estado do Rio de Janeiro.

Oração de São Jorge



Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.



Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meu inimigos.



Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge Rogai por Nós. Amém.