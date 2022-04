Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 23/04/2022 06:00

ÁRIES



O seu talento para as finanças vai render. Faça consertos e repare o lar. O sentimento de posse pode dominar a intimidade no romance.



TOURO



O clima astral vai destacar o romantismo. Ótimos momentos na relação a dois. Procure não discutir no trabalho e cuidado com riscos de acidentes.



GÊMEOS



O clima no lar vai ter ternura. O seu lado ambicioso e trabalhar surge e te ajuda a enriquecer. Se estiver na pista, um lance iniciado pode ser bom.



CÂNCER



Pode conversar sobre sentimentos com os amigos. Na saúde, há risco de ter problemas digestivos. Se cuide. As emoções vão estar agitadas no amor.



LEÃO



A sua imaginação vai te ajudar a encher os bolsos. Pode se sentir mais confortável para demonstrar a paixão no romance. Na saúde, cautela com o que come.



VIRGEM



Você estará mais sociável e amável com as pessoas. Vai ter energia para alcançar seus objetivos. Se estiver na solteirice, pode se envolver num lance.



LIBRA



Pode se jogar no carinho do par de madrugada. Vai buscar conquistar bens materiais. Tende a exercer sua profissão com muita garra e dedicação.



ESCORPIÃO



Fase muito positiva para o relacionamento e as amizades. Foque em esportes e aventuras. A sua mente estará muito ativa para estudos.



SAGITÁRIO



Hoje vai pensar em formas de se diferenciar na carreira. Pode se dar bem ao lidar com moda e cosméticos. Iniciar um romance também pode dar certo.



CAPRICÓRNIO



Você estará mais sensível nesse dia. O clima pode esquentar no romance. Seu jeito mais temperamental e emotivo pode causar brigas.



AQUÁRIO



O seu afeto vai trazer paz para o lar. Aproveite os momentos com a família. A saúde estará firme e forte. Dedique-se na vida a dois.



PEIXES



Situações românticas e financeiras vão ser assuntos da vida em casal. Será fácil fazer bons contatos nos negócios. Aproveite os momentos de lazer.