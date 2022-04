Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 26/04/2022 06:00

ÁRIES



Tenha cuidado com intrigas na sua carreira. Evite brincadeiras sem graça. O romance tem tudo para se aprofundar. Aproveite para conversar bastante.



TOURO



Algumas oscilações na saúde e no trabalho podem aparecer. O seu estresse pode acabar com relações. Use a sua sedução na conquista.



GÊMEOS



A sua inflexibilidade pode prejudicar a sua vida profissional e pessoal. Deve ter sucesso nos estudos. No amor, chance de aumentar a família.



CÂNCER



Há sinal de transformações em suas relações. Talvez corte alguns laços negativos. A sua autoconfiança vai render no terreno da conquista.



LEÃO



Pode se distrair com facilidade e ficar de conversa fiada. Deve negociar acordos e parcerias vantajosas. A ligação ficará mais forte no romance.



VIRGEM



Vai sentir uma grande vontade de investir em conforto. Vai conquistar segurança material. Deve engatar uma paquera.



LIBRA



Um clima de tensão no lar pode afetar o seu humor. Controle-se e viva ótimos momentos em suas relações. Vai estar confiante na vida a dois.



ESCORPIÃO



Corre o risco de ficar sensível e se magoar facilmente durante o dia. No trabalho, tende a ser antissocial. Na conquista, pode pintar um lance.



SAGITÁRIO



Emprestar dinheiro para amigos pode render problemas. Pode ter sucesso com ensino e comunicação. Excelente fase para a união no amor.



CAPRICÓRNIO



Pode sofrer críticas por conta do seu jeito controlador. Chances de faturar uma boa grana hoje. No amor, vai oficializar o relacionamento.



AQUÁRIO



Vão surgir dificuldades e você vai conseguir lidar numa boa. Ainda deve ganhar popularidade e arrasar nos contatos. Aproveite as redes sociais para paquerar.



PEIXES



A exigência vai aparecer e você pode se livrar de algumas amizades. Há risco de perrengues nos negócios. A diversão anima a vida a dois.