Publicado 27/04/2022 06:00

ÁRIES



A vulnerabilidade pode te forçar a ficar longe das pessoas. Também pode se sentir insatisfeito com as suas metas. No amor, ciúmes a vista.



TOURO



Cuidado com o que fala para os colegas e chefe de trabalho. O orgulho pode complicar as suas relações. Ceda um pouco. A união pode sofrer abalos.



GÊMEOS



Na saúde, sinais de cansaço e esgotamento devem pintar. Não terá interesse pelos estudos. A timidez pode atrapalhar na paquera.



CÂNCER



As contas vão chegar e bagunçar o seu orçamento hoje. Tenha cuidado. Decepções com amigos podem surgir. Altas expectativas na paixão.



LEÃO



Você pode se frustrar em suas parcerias profissionais. Há sinal de desavenças com os familiares. Na vida afetiva, tensões com o par. Aposte no diálogo.



VIRGEM



Muito perfeccionismo pode te deixar inflexível. Controle o seu lado exigente e foque no bem-estar. Há sinal de insegurança no amor.



LIBRA



Compras desnecessárias vão te dar prazer. Contudo, pode ter problemas com dinheiro. Então, se controle. Pode rolar atração por alguém misterioso.



ESCORPIÃO



O seu humor vai oscilar e pode sobrar para as pessoas mais queridas. Tente se acalmar. Hoje terá dificuldades para fazer contatos, inclusive na paquera.



SAGITÁRIO



O pessimismo pode te abalar. Os estudos e o trabalho podem sofrer com problemas. Busque refletir com calma. Pode se magoar na relação.



CAPRICÓRNIO



Alguns prejuízos financeiros podem aparecer. Pense, reavalie as suas atitudes e se organize. Evite se envolver com um amigo no amor.



AQUÁRIO



Uma mudança de cargo talvez aconteça. A relação com a família não vai ser das melhores. Busque não se preocupar muito na vida a dois.



PEIXES



Você vai ter oportunidades de conquistas. Mas as coisas não vão muito bem. Pode ter alguns problemas na comunicação no trabalho.