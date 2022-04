O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucessoReprodução de Internet

Publicado 26/04/2022 11:33 | Atualizado 26/04/2022 14:09

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual, uma vez que afastam a negatividade. Nos momentos de desânimo e baixo astral, o manjericão elimina as más energias e combate o que está fazendo mal.



Banho para limpar a energia



Pegue dois punhados de ervas de manjericão seco e jogue em um litro de água fervente. Coe a solução quando ela estiver morna. Depois do banho de higiene, despeje o ritual do pescoço para baixo, mentalizando a entrada de boas energias. A erva pode ser descartada no lixo.