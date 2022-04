Carteira - Reprodução de Internet

CarteiraReprodução de Internet

Publicado 27/04/2022 14:29

Rio - Os imprevistos acontecem o tempo todo, perda de emprego, gastos extras e atrasos de salários. As despesas podem virar uma grande bola de neve sem organização, disciplina e um fundo emergencial. Por que não recorrer à fé nesses períodos de angústia e preocupação?

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 27 de abril de 2022

Simpatia para o dinheiro render



Pegue um recipiente apropriado e coloque uma colher de noz-moscada e outra de canela. Em seguida, mentalize todas as suas dívidas e pendências financeiras. Com muito cuidado, queime os ingredientes. As cinzas podem ser descartadas no lixo.