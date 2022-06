Oração - MEDION DIGITAL CAMERA

Oração MEDION DIGITAL CAMERA

Publicado 29/06/2022 08:00

Rio - Para fechar o mês com chave de ouro, São Pedro é celebrado nesta quarta-feira. O santo, considerado o porteiro do céu, foi escolhido por Jesus para ser o primeiro apóstolo e é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica.

Leia Mais Conheça o salmo 97 para exaltar a grandeza de Deus

Nascido com o nome de Simão, Jesus o nomeou de Pedro, que significa “pedra” e representa a estabilidade para defender a fé de Cristo. De acordo com a crença, o santo abre os caminhos tanto na Terra quanto no paraíso e, também, é responsável por fazer chover.Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro abra as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Que assim seja. Amém."