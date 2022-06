Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 28/06/2022 06:00

ÁRIES



A Lua evidencia o seu lado criativo e intuitivo e pode ser bem no home office. Você deve se sentir mais à vontade no lar. Sintonia com o love melhora.



TOURO



Há chance de ser um verdadeiro ombro amigo e dar bons conselhos. Você tem tudo pra arrasar nas tarefas do serviço. Um antigo amor pode ressurgir.



GÊMEOS



Hoje vai ter chuva de dindim e facilidade para encher o bolso. No trabalho, há chance de se destacar e ganhar comissão. Seja criativa no romance.



CÂNCER



A sua sensibilidade vai ser destacada e pode se aproximar dos familiares. Tenha cuidado para não remoer as coisas. Pode arrasar na relação ou paquera.



LEÃO



As emoções tendem a ficar à flor da pele e você talvez fique mais sensível. Procure não chutar o balde nas suas relações. No amor, tudo vai bem.



VIRGEM



Deve se relacionar melhor com seus colegas de serviço e perseguir os seus objetivos. A vida social vai dar uma animada. A paquera pode ter novidades.



LIBRA



Deve ficar mais sociável hoje, librianja e librianjo, e pode conhecer muita gente. Tende a focar em estabilidade. Talvez realize alguns desejos na relação.



ESCORPIÃO



O contato com as pessoas é favorecido e vai querer se entender com os outros. Tem tudo pra ampliar seus conhecimentos. Viagem romântica pode decolar.



SAGITÁRIO



Escute a sua intuição nos negócios e aposte na criatividade. Há chance de pintar uma grana inesperada. A intensidade vai marcar os assuntos do coração.



CAPRICÓRNIO



Seus relacionamentos pessoais e profissionais prometem ser um sucesso. Há boas chances de fechar parcerias. O romance vai estar uma delícia.



AQUÁRIO



No trabalho, tudo indica que o seu signo estará mais prestativo. Hábitos saudáveis na alimentação devem trazer mais energia. Tudo vai bem no amor.



PEIXES



Ótimo dia para fazer uma fezinha e apostar na intuição. A Lua destaca seu jeito sociável. Seu lado romântico e sensível tem tudo para brilhar.