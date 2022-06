Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 27/06/2022 06:00

ÁRIES



Seu lado inquieto e curioso dá as caras e deve favorecer aprendizados e estudos. Foco no trabalho duro hoje. Se esforce um pouco mais com o mozão.



TOURO



Vai ter mais jogo de cintura para se adaptar ao momento em que vivemos. Pode ter ótimas ideias para faturar. Talvez pinte um partidão na paquera.



GÊMEOS



A semana começa com seu senso de humor nas alturas e vai interagir com todo mundo. Amizades são estimuladas. Os assuntos do coração vão bombar.



CÂNCER



O clima no ambiente profissional promete ser mais tranquilo. Serviço home office também são estimulados. Tudo vai bem na vida amorosa e sexual.



LEÃO



Tende a ser o centro das rodinhas de bate-papo. Boas chances de fechar uma parceria interessante. Na intimidade, não deve faltar ideias com o love.



VIRGEM



Muito jogo de cintura para se adaptar às circunstâncias. Há chance de mudar de cargo ou profissão. Se está só, pode pintar um romance bafo.



LIBRA



O contato com gente nova de viagens pode te render aprendizados. Há chance de se divertir bastante. Na união, você e o mozão podem realizar planos.



ESCORPIÃO



O clima promete ser maravigold em casa e deve assumir responsabilidades domésticas. Sinal de saúde fortalecida. A paquera pode amadurecer na solteirice.



SAGITÁRIO



Pode fechar ótimas parcerias na profissão e se dedicar aos estudos. A prática de um esporte eleva sua energia. Se está na pista, os contatinhos vão ferver.



CAPRICÓRNIO



Use e abuse do seu jogo de cintura para se relacionar melhor com os colegas e a chefia. Seu lado organizado deve bombar. Tudo vai bem no romance.



AQUÁRIO



Você tende a se dar bem com todos e receber convites para alianças profissionais. Pode alcançar as suas ambições. A relação vai ser amadurecida.



PEIXES



O seu interesse por novidades e papos inteligentes tem tudo pra crescer. Há sinal de mudança de residência. Com o mozão, há chance de construir uma família.