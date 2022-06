Oração - MEDION DIGITAL CAMERA

Publicado 23/06/2022 11:33

Rio - São Nicolau é quem ajudou a montar a figura do Papai Noel. Considerado o protetor das crianças e dos marinheiros, Nicolau foi canonizado pela Igreja Católica ainda em vida pelo reconhecimento dos seus milagres e da sua bondade.



Oração de São Nicolau para proteção das crianças



Senhor, pelos méritos de São Nicolau, concedei-me a graça da bondade e zelo para com os mais aflitos, necessitados e em especial para com as crianças. Que eu saiba aprofundar em mim os dons que me destes, colocando-os em prática. Livrai-me da omissão e da preguiça. Amém.