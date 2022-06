As simpatias ajudam a acabar com os sentimentos negativos - Reprodução de Internet

23/06/2022

Rio - A lua minguante é um bom período da lunação propício para rituais para eliminar as energias que não estão contribuindo para o bom funcionamento da vida. Aprenda banho para acabar com os sentimentos negativos.

Ferva um litro de água. Acrescente as pétalas de uma rosa branca, três paus de canela e três cravos. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Espere a solução ficar morna e coe. Após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo. As plantas podem ser descartadas no lixo.