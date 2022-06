As simpatias ajudam a renovar as energias - Reprodução de Internet

Publicado 22/06/2022 11:33

Rio - As energias negativas atrapalham o andamento da vida de uma pessoa, porque trazem à tona sentimentos como angústia, desânimo e esgotamento físico. Os rituais podem ajudar a melhorar essa situação, porque contribuem para abrir os caminhos e a mudar a vibração para alcançar o que é desejado.

Deixe uma pedra ônix dentro de um copo d’água tampado no sereno. No dia seguinte, jogue a água do copo fora e coloque a pedra na sua mesinha de cabeceira. Reutilize o copo normalmente.