Publicado 21/06/2022 06:00

ÁRIES



Deve se jogar nas tarefas e planos, além de ter uma dose extra de sorte. Se exercite para manter a saúde. Um amor do passado pode ressurgir.



TOURO



O seu jeito normalmente pé no chão pode dar lugar a atitudes impulsivas. Tente tranquilizar a mente antes de tomar decisões. As conversas animam o amor.



GÊMEOS



Há chance de fazer novas amizades e brilhar em reuniões. Ótimo dia para fazer planos grandiosos. A vontade de viver uma paixão vai falar alto.



CÂNCER



Deve se dedicar a tarefas variadas na profissão. Pode ter excelentes ideias de crescer e se estabilizar. A sua sensibilidade te ajuda no romance ou paquera.



LEÃO



Leão, pode se dedicar a um novo objetivo com muita garra. O seu lado sociável vai bombar à tarde. Se está só, há chance de se envolver num romance.



VIRGEM



Vai agir com mais independência e tomar decisões rápidas hoje. Os negócios têm tudo para prosperar. No romance, sua imaginação vai animar as coisas.



LIBRA



O seu signo tende a tomar a iniciativa e pode fechar parcerias vantajosas. Nos estudos,vai expor muito bem as suas ideias. Há sinal de paixão hoje.



ESCORPIÃO



Deve ampliar a sua popularidade com os colegas. Seus cuidados com o corpo melhoram o seu bem-estar. Um contatinho pode aquecer seu coração.



SAGITÁRIO



Se prepare para se jogar em novos projetos e ideias com otimismo. Pode fazer uma fezinha. Podem rolar transformações poderosas no amor.



CAPRICÓRNIO



A Lua dá a maior força pra você destacar seu lado independente. Sinal de muito sucesso no serviço. Vai ser paparicada na relação ou paquera.



AQUÁRIO



Tende a aprender mais e absorver informações. Tem tudo pra arrasar nas conversas e apresentações. No romance, o desejo de receber atenção se fortalece.



PEIXE



A Lua destaca seu lado ousado e pronto para ação. A sorte está no ar e pode ampliar seus bens materiais. Sinal de romantismo nos assuntos do coração.