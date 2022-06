Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 19/06/2022 06:00

ÁRIES



Domingou com as emoções intensas e uma vontade de ficar só. Aproveite a energia de introspecção para relaxar e meditar. A união tende a se fortalecer.



TOURO



Aproveite o domingão para repor as energias. Pode curtir com a turma e fazer novas amizades. Ótimo momento para iniciar um romance.



GÊMEOS



O seu signo tende a se mostrar mais sonhador hoje. Pode fazer mudanças em seus planos e objetivos. Se já se amarrou, talvez se interesse mais pela relação.



CÂNCER



A vontade de bater perna vai surgir e pode realizar uma viagem. Foque nas suas qualidades para buscar o que deseja. O clima deve ser de excitação no romance.



LEÃO



O seu signo deve passar por mudanças e se tornar mais sensível. Reações emotivas podem pintar. Nos assuntos do coração, cuidado com as diferenças.



VIRGEM



Uma energia de sensibilidade deve dominar seu corpinho. Você tende a se abrir mais para as pessoas. Se está na solteirice, pode iniciar um lance.



LIBRA



Hoje é dia para o seu lado dedicado brilhar. Tende a fazer sacrifícios para terminar as suas tarefas. Na paquera, a falta de um love vai bater forte.



ESCORPIÃO



A Lua indica um domingão cheio de animação e diversão. Bom dia pra fazer uma fezinha. Com o mozão, a intimidade tem tudo para esquentar.



SAGITÁRIO



O clima tem tudo pra ser de muita sintonia em casa com a família. Há sinal de mudança para melhor, inclusive no lar. O momento é perfeito com o crush.



CAPRICÓRNIO



Tudo indica que o seu signo vai mostrar o que sente e se aproximar dos chegados. Pode ter grandes realizações. Dialogue mais no romance.



AQUÁRIO



Há boas chances de você encher o bolso e ser criativa. Reflita um pouco sobre como aprimorar a rotina. Demonstre seus encantos ao mozão.



PEIXES



A sua intuição tem tudo pra bombar e te indicar o melhor caminho para conquistar seus sonhos. Há chance de buscar um amor para chamar de seu na conquista.