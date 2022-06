Simpatia, janela - Divulgação

Publicado 17/06/2022 08:00

Rio - Às vezes os ânimos ficam à flor da pele e o convívio familiar passa a tornar algo inviável. Para aliviar as tensões e trazer tranquilidade, confira simpatia que ajuda com que a harmonia volte a reinar no lar.



Simpatia para melhorar a harmonia do lar



Escreva em um pedaço de papel o nome dos seus familiares que estão brigados. Coloque-o no meio da Bíblia. Em seguida, acenda um incenso e deixe queimar até o final. Reze para o seu anjo da guarda para que a harmonia volte a reinar no seu lar. Sopre as cinzas do incenso e, quando o clima melhorar, rasgue e descarte no lixo o papel.