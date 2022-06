Meditação - reprodução da internet

Publicado 09/06/2022 08:00

Rio - Os rituais ajudam a renovar as vibrações. Além de ajudar na proteção espiritual, eles contribuem para a abertura de caminhos, dando ânimo para melhorar as energias.

Ferva um litro de água e acrescente três ramos de alecrim e dois ramos de hortelã. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Quando a solução estiver morna, coe e, após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo. As plantas podem ser descartadas no lixo.