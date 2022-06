Planetas Vênus (imagem acima) e Júpiter podem ser vistos no fim de semana - Divulgação Nasa

Publicado 08/06/2022 06:00

ÁRIES



Tem tudo para encher o bolso do seu serviço hoje. Basta agir com muita dedicação e responsabilidade. Nos assuntos amorosos, seu signo ganha mais gentileza.



TOURO



Mais criativo, seu signo deve se destacar ao expressar suas ideias. Nos estudos, vai ter habilidade de entender as coisas. No romance, vai ser mais prestativo.



GÊMEOS



O dia começa com um clima bem gostosinho no lar. Há sinal de transformações poderosíssimas na carreira. Com o mozão, vai esbanjar sedução.



CÂNCER



Você vai estar mais comunicativa e conseguirá trocar boas ideias. Há chance de formar parcerias de sucesso. O desejo de curtir um romance se fortalece.



LEÃO



Os astros indicam sorte e sucesso na sua quarta. Há chance de subir de cargo no trabalho. No amor, tudo indica que expressar seus sentimentos.



VIRGEM



Tem tudo pra se dar bem no trabalho, principalmente se lida com público. Há sinal de transformações emocionais. Se está na pista, pode pintar um crush.



LIBRA



O seu signo tende a se dar bem e ganhar dinheiro. Em casa, a vibe é top e promete mudanças positivas. Se está na pista, seu charme vai estar em alta.



ESCORPIÃO



Vai estar mais sociável e formar ótimos contatos. Há chance de se abrir com os amigos e pessoas próximas. Grandes emoções na vida a dois.



SAGITÁRIO



Deve utilizar bem as palavras para se comunicar e ganhar popularidade. Saúde firme e forte. Com o mozão, um clima de harmonia paira no ar.



CAPRICÓRNIO



Deve expandir os horizontes e se tornar mais criativa. Há sinal de boas conversas e trocas de ideias. Se está na pista, pode conhecer crushes.



AQUÁRIO



Há sinal de transformações sensacionais nas emoções. O clima com os parentes promete ser excelente. Com o mozão, vão ter bons papos.



PEIXES



Os astros enviam vibes poderosas para os seus relacionamentos. A sua curiosidade favorece os estudos. Se está na pista, pode atrair um crush.