ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 07/06/2022 06:00

ÁRIES



Os astros favorecem a criatividade no trabalho e as finanças. Tenha cuidado com o modo como se expressa. Chegue chegando no crush, se estiver solteira.

TOURO



O seu signo estará inquieto e com zero interesse pela rotina. Vai ter facilidade para se relacionar com as pessoas. No romance, tome atitude.



GÊMEOS



Os astros trocam good vibes e destacam a sua intuição para se dar bem. No lar, a rotina talvez passe longe. Há chance de engatar um romance.



CÂNCER



A sua mente estará cheia de sonhos e ideias inovadoras. Deve fazer amizades originais e intelectuais. Nada de sofrência na paquera.



LEÃO



Há boas chances de conquistar sua independência profissional e financeira. Atenção com quem se relaciona. Pode definir sonhos com o mozão.



VIRGEM



Há chance de sair da mesmice e aprender coisas novas. Invista nos estudos, sobretudo na faculdade. Com o mozão, aposte num passeio.



LIBRA



Os astros enviam energias para você trabalhar sozinho. A sua intuição estará poderosíssima. Pode ter mais chances de achar seu match perfeito.



ESCORPIÃO



Tende a fazer ótimos contatos e fechar parcerias profissionais. Talvez não tenha tanta determinação hoje. A paquera tem tudo pra crescer rapidinho.



SAGITÁRIO



Os astros enviam energias top para a sua carreira e você pode inovar. Na saúde, aposte em novas técnicas. Abra o jogo com o mozão na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Você tende a mudar algumas opiniões e o modo como faz as coisas. Na saúde, cuide melhor do seu organismo. Se esforce mais no relacionamento.



AQUÁRIO



Vai contar com o apoio da família para alcançar sua independência. Apenas segure empolgação e não se arrisque demais. Curta bastante o love.



PEIXES



Vai arrasar nas suas relações pessoais e profissionais. Só tenha cautela com o seu lado controlador. Se tem um crush na mira, tenha coragem.