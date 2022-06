Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 04/06/2022 06:00

ÁRIES



Os astros derramam good vibes no seu sabadão. A coragem vai te ajudar a tomar decisões e empreender. Com seu momozim, a ligação deve ficar forte.



TOURO



Pode ter mais iniciativa e agilidade hoje. Há boas chances de conquistar uma vida mais confortável. A sintonia com o mozão tende a crescer.



GÊMEOS



Vai começar o dia com muita energia. Há grandes chances de formar parcerias e de ter sucesso, inclusive nas finanças. Se está na pista, pode atrair contatinhos.



CÂNCER



Pode despertar seu lado mais ousado hoje. Ótimo dia para empreender e exercer sua profissão. Você e o mozão podem conquistar estabilidade financeira.



LEÃO



Vai definir o significado da palavra brilhar. Tem tudo pra ampliar seus horizontes com a sua imaginação fértil. Se está na pista, pode conhecer alguém.



VIRGEM



Há boas chances de virar patroinha. Empreenda, mas com cautela. Evite embarcar em aventuras financeiras ou amorosas. A relação tende a se aprofundar.



LIBRA



Librianos amados, alianças profissionais estarão bem produtivas. Vai ter facilidade para colocar seus planos em ação. Aventuras vão animar o romance.



ESCORPIÃO



Vai arregaçar as mangas e se esforçar com boas chances de se dar bem. Pode se envolver num lance quentíssimo, mas tome cuidado com quem se envolve.



SAGITÁRIO



Muita coragem e iniciativa para perseguir os seus objetivos. Os astros pedem cautela nas relações e saúde. Pode pintar um crush parecido com você.



CAPRICÓRNIO



Se precisar trabalhar, os astros avisam que não deve faltar pique. Pode enfrentar algumas mudanças e ficar mais sensível. Tudo bem na vida amorosa.



AQUÁRIO



Vai se comunicar bem com todo mundo e até formar parcerias. Tome cuidado com as divergências familiares. Romance muito top com o mozão.



PEIXES



Ótimas oportunidades de vencer na vida com a forte proatividade. Boas chances de conquistar mais grana. Pode curtir momentos deliciosos com o love.