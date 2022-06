Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 02/06/2022 06:00

ÁRIES



Áries do céu, deve rolar chuva de dinheiro. Será uma boa empreender hoje. Se o romance não está lá aquela belezura, ótimo dia para recomeçar.



TOURO



Pode agir de forma menos tradicional, migos e migas de Touro. Vai querer sair da caixinha. Com o mozão, a energia é favorável para passear.



GÊMEOS



Vai contar com a ajuda. A sua intuição poderosa vai se destacar no terreno do dimdim. No romance, utilize a criatividade e arrase.



CÂNCER



Dia para deixar um pouco de lado as tradições e regras. Aposte na sua imaginação fértil. Bora dar match com o crush e se render aos estímulos.



LEÃO



Excelente dia para buscar a independência profissional. Pode alcançar suas altas expectativas na carreira. Se está só, vai querer uma ligação profunda.



VIRGEM



Forças poderosas impulsionam os sonhos. Os astros avisam que seu signo tende a se sentir livre. Se está na pista, aproveite para conhecer gente nova.



LIBRA



Na carreira, há sinais de transformações incríveis. Pode descobrir novas formas de fazer negócios. Com o mozão, busquem atingir as ambições em comum.



ESCORPIÃO



Ótimo dia para os relacionamentos. Há boas chances de fazer uma parceria pra lá de interessante na carreira. Um passeio diferente pode agitar a relação.



SAGITÁRIO



Vai ter sucesso nas tarefas e deveres. Na saúde, apostar em métodos alternativos têm boas chances de trazer bem-estar. Pode pintar um contatinho hoje.



CAPRICÓRNIO



Muita criatividade e originalidade. Suas relações pessoais e profissionais vão estar numa maré positiva. Bom momento para aumentar a família.



AQUÁRIO



Pode sentir uma vontade extra de empreender. Hábitos saudáveis vão fortalecer o seu corpo e mente. Com o mozão, a vibe é perfeita sem defeitos.



PEIXES



O seu signo tende a se mostrar mais liberal. Persistir em suas ideias pode trazer ótimos resultados. Invista em novidades para apimentar a relação.