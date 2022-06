O banho ajuda a alinhar as vibrações para alcançar a prosperidade e o sucesso - Reprodução de Internet

Publicado 01/06/2022 08:00

Rio - A simpatia do pó canela deve ser feita no primeiro dia do mês. Ela é recomendada para quem deseja alcançar a prosperidade, abundância em qualquer âmbito da vida e renovação energética. O ingrediente afasta as energias negativas e atrai dinheiro para o lar.