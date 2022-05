Simpatia - Reprodução

Publicado 24/05/2022 11:33

Rio - A inveja é um sentimento capaz de prejudicar as pessoas. As simpatias podem ajudar a proteger contra essa energia negativa. Veja como se blindar para abrir os caminhos e afastar esse sentimento.

Em uma segunda-feira, coloque uma colher de sopa de sal e três galhos de alecrim em um copo com água. Toda vez em que sair de casa, reze um Pai-Nosso, pedindo para que as pessoas invejosas não cruzem os seus caminhos. Ao voltar para casa, jogue o ritual no lixo, mentalizando que o fim da inveja na sua vida. Lave o copo e use normalmente. Repita a simpatia sempre que achar necessário.