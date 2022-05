Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 24/05/2022 06:00

ÁRIES



Alguns imprevistos podem acontecer logo pela manhã. A Lua chega em seu signo e traz um pouco mais de energia. Se já tem um mozão, aproveite o clima quente



TOURO



Tente agir com cautela, mas sem se preocupar demais. Durante o dia, oportunidades podem pintar. Dar uma valorizada no visu vai te destacar na paquera.



GÊMEOS



Projetos que te tragam reconhecimento podem rolar. Vai estar tudo belezinha na saúde e em casa. Pode arrumar um contatinho nas redes sociais.



CÂNCER



Algumas responsabilidades te pegam logo cedo. Contudo, as coisas se resolvem conforme precisam. Nos assuntos do coração, uma paquera vai te deixar animada.



LEÃO



Boas novas marcam o seu dia. O clima segue favorável para você ter resultados positivos. No relacionamento, o clima é de seriedade e sintonia.



VIRGEM



A rotina de trabalho pode trazer imprevistos. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Em casa, tudo em cima. Na conquista, alguém pode ressurgir.



LIBRA



Ótimo dia para você resolver probleminhas. Os astros reforçam a sua disciplina e diplomacia para se livrar de perrengues. O clima é de sensualidade no romance.



ESCORPIÃO



Grande momento no trabalho. Até uma promoção pode rolar. O dinheiro chega com facilidade, mas não abuse. Priorize quem você deseja de verdade.



SAGITÁRIO



Estará com o pique lá em cima. Aproveite a criatividade para se dar bem hoje. Cuidado com imprevistos na saúde. No relacionamento, o clima é excelente.



CAPRICÓRNIO



Você vai conseguir resolver baguncinhas em casa sem dores de cabeça. No trabalho, a criatividade fica devagar. No amor, estará um pouco mais introspectiva.



AQUÁRIO



Você estará mais animada do que nunca. Pode se sair muito bem em algum projeto e impressionar a chefia. Nos sentimentos, uma paquera pode fluir.

PEIXES



No trabalho, o começo do dia pode trazer alguns perrengues. Novos negócios podem movimentar a sua vida financeira. Uma paquera pode virar um romance.