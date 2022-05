Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 22/05/2022 06:00

ÁRIES



Domingo de preguiça. Tire o dia para descansar e focar no seu bem-estar. A comunicação pode ter problemas. O clima é de harmonia no relacionamento.



TOURO



O dia pede um pouco mais de pé no freio. Segure a vontade de descontar a ansiedade na comida e na grana. Em casa e na saúde, tudo nos conformes.



GÊMEOS



Foque no que você gosta hoje. Escute uma música legal ou leia um livro que há tempos você queria. Se já tiver um par, bote fé na relação.



CÂNCER



Dia gostoso para colocar aquele pé no freio. Se você curte meditar, tá valendo hoje. Se estiver na pista, não esqueça de colocar toda sua sedução para o jogo.



LEÃO



Domingou com muita organização e limpeza. Pode parar de ficar guardando coisas de passado. Se já tiver um romance, promova algo diferente.



VIRGEM



Dia delicinha pra você. Inove um pouco nos programas com a família e com o mozão. Exageros de todas as formas não são nada saudáveis, se controle.



LIBRA



Planeje-se um pouco mais para ser feliz hoje. Faça contatos com pessoas distantes. Tenha cuidado com as emoções na saúde. Muita descontração na paquera.



ESCORPIÃO



Dia bom para fazer algumas mudanças. No período da tarde, pode investir em rituais de beleza. Evite a preguicinha e se jogue na paixão.



SAGITÁRIO



Cuide mais das suas prioridades hoje. Tome cuidado e evite entrar em atritos com a família. Nos assuntos do coração, algum contatinho pode pintar.



CAPRICÓRNIO



Sua vontade é dar uma fugidinha. A comunicação vai estar com tudo. Pode ganhar pontos se souber ouvir. Demonstre o que você deseja na conquista.



AQUÁRIO



Domingo pede um cuidado maior com a sua saúde. Não faça nenhuma extravagância. Se está em busca de um love, a paquera rola solta pelos aplicativos.



PEIXES



A Lua resolve tirar você da cama mais tarde. Conte com ajuda dos amigos e do mozão para o domingo ficar perfeito. Tome cuidado com as cobranças na relação.