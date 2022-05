Planeta Terra - Reprodução/NASA

Publicado 20/05/2022 06:00

ÁRIES



No trabalho, você pode chamar atenção do chefe. Um convite para viagem pode ficar irrecusável. Na paquera, você estará com vontade de chegar junto. Cor: preto.



TOURO



A sexta-feira traz um melhor direcionamento para o seu trabalho. Você vai se sentir confiante. No terreno da conquista, momentos de descontração vão surgir.



GÊMEOS



A Lua traz facilidade com negociações. Pode focar mais no autoconhecimento também. Nos assuntos de amor, seu brilho será notado.



CÂNCER



Talvez fique um pouco mais introvertida. Reflita se você não está carregando mais responsabilidade do que deveria. Na paquera, vai preferir ficar só na mensagem.



LEÃO



A sexta-feira chega animada, com correria no trabalho. Seus planos ganham força. O clima esquenta e o romance apimenta a vida a dois.



VIRGEM



Rotina segue pesadinha, com algumas cobranças. Com a grana, a energia é neutra, mas não se prive de coisas boas. Pense no futuro junto com o love.



LIBRA



Criatividade solta hoje, librinha! Suas boas ideias podem fazer sucesso no trabalho. O romance está no ar para curtir bastante com o mozão.



ESCORPIÃO



Deve resolver algumas questões importantes no lar. Uma situação que envolva a família pode pedir mais atenção hoje. Na paquera, o clima vai ser de mistério.



SAGITÁRIO



A sua comunicação vai estar tinindo hoje. A Lua traz boas negociações e metas atingidas. No relacionamento, a vibe de vocês será boa demais.



CAPRICÓRNIO



Boas novas no trabalho te deixam animada e podem aumentar a sua renda. A saúde será renovada. Se estiver em um relacionamento, muita sedução vai rolar.



AQUÁRIO



A sexta traz novidades e oportunidades. O trabalho rende e sua agilidade poderá ser elogiada. Caso você já tenha um romance, amor e prazer se destacam.



PEIXES



A Lua promove um dia mais introspectivo. O trabalho flui bem, mas você pode se sentir mais cobrada que o normal. O momento é de agir na paquera.