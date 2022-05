Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 18/05/2022 06:00

ÁRIES



Os assuntos do trabalho tomam conta da sua rotina. Tenha cautela com a saúde e com os ânimos exaltados. Vai preferir ficar mais na sua no romance.



TOURO



Oportunidades certeiras podem surgir. Demonstre o seu talento. Em casa, o clima é de harmonia. Na saúde, convém se alimentar bem.



GÊMEOS



A Lua traz alguns incômodos e pode querer mudar as coisas. Planeje e tente não agir por impulso, ok? No romance, o melhor a fazer é ouvir mais do que falar.



CÂNCER



No trabalho, há chances de uma novidade, mas tenha cautela com excessos. Tudo certo em casa e na saúde. Com o crush, você vai preferir ficar na sua.



LEÃO



Imprevistos podem marcar a sua manhã. No trabalho, o chefe pode ficar em cima com cobranças. Nos assuntos do coração, uma paquera pode te animar.



VIRGEM



A Lua traz um incômodo no trabalho. Relaxe e se concentre que vai tudo correr bem. Com a tampa da sua panela, escolha um filme romântico.



LIBRA



Um familiar poderá te pedir uma ajuda hoje. No trabalho, foque na praticidade para resolver pendências. Uma paixão pode ressurgir na paquera.



ESCORPIÃO



Algumas negociações e projetos no trabalho podem atrasar. Com a grana, controle alguns desejos. Escolha bem as suas palavras na vida a dois.



SAGITÁRIO



Pode esperar um dia corrido no trabalho. Você vai querer seguir por um lado mais prático para atingir o que deseja. Na paquera, tenha cautela com as suas atitudes.



CAPRICÓRNIO



A Lua traz algumas incertezas no serviço. Proponha as suas ideias, sem parecer exigente demais. Um imprevisto pode melar o date de hoje.



AQUÁRIO



Pode sentir dúvidas sobre a sua carreira. Espere mais uns dias para fazer mudanças, caso queira. Com o love, não perca tempo e priorize a parceria com seu par.



PEIXES



No trabalho, uma notícia pode chegar de supetão. A grana pode dar aquela apertada hoje. Com os assuntos de amor, vai confiar mais no parceiro.