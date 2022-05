Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 16/05/2022 06:00

ÁRIES



Boas novas sobre um investimento ou grana podem surgir. Seu jeito mais ativo vai chamar atenção. Aproveite a fase de sedução na vida a dois.



TOURO



Pode ser que você tenha que fazer algumas mudanças hoje. As coisas no trabalho pedem mais foco. No amor, momento de muita sintonia.



GÊMEOS



No trabalho, os astros te abençoam com novos contatos. Um probleminha de comunicação pode atrapalhar seu dia. Na paquera, alguém do passado pode dar as caras.



CÂNCER



Grande oportunidade de rever suas metas. Busque um novo emprego ou demonstre a sua eficiência. No relacionamento, inclua o mozão nos seus planos.



LEÃO



Sua criatividade estará tinindo e vai ter ótimas ideias. Oportunidades boas de mostrar seu trabalho vão surgir. Na vida a dois, o final do dia promete.



VIRGEM



A Lua traz uma atenção especial em casa. Preste atenção aos detalhes para resolver o que precisa. Na conquista, o mistério pode chamar a sua atenção.



LIBRA



Alguns imprevistos chegam, mas podem trazer ganhos e coisas positivas. Seu trabalho ganha doses de energia. No seu romance, o clima vai esquentar.



ESCORPIÃO



Segundona pede foco nos seus planos. Novidade boa na grana te deixa animada, com a possibilidade de aumento. Com o coração, pode encontrar alguém especial.



SAGITÁRIO



Você poderá ficar mais emocional hoje. A sua capacidade de ter ideias novas vai se destacar. Na paquera, uma pessoa do seu passado pode dar as caras.



CAPRICÓRNIO



A sua rotina de trabalho pode não andar como você gostaria. A grana talvez apareça e tenha uma chance extra de ganhos. Pode ter novidades na paquera.



AQUÁRIO



Uma mudança de carreira ou promoção não está descartada. A Lua aumenta as chances de novidades com a grana. Na vida a dois, novos projetos animam vocês.



PEIXES



Tome cuidado para não sonhar acordado demais e focar nos seus planos. Pode mudar o seu patamar de vida. Entregue-se bastante no relacionamento.