Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 13/05/2022 06:00

ÁRIES



A Lua marca a sua sexta com certos imprevistos com a grana. Você será capaz de driblar a situação ao seu favor. Curta a parceria com o love.



TOURO



Pode passar renovações na sua vida hoje. No trabalho, talvez fique um pouco ansiosa. Com o love, pode dar novos passos na relação.



GÊMEOS



Você vai estar mais introspectivo que o normal. Respeite o seu momento. A sua saúde vai estar em paz. No romance, a paixão vai rolar solta.



CÂNCER



Pode ter uma conversa com um amigo que não tem muito contato. A comunicação será a grande chave no trabalho. Um crush pode chamar a sua atenção.



LEÃO



Algumas pequenas mudanças marcam o dia de hoje. Talvez precise se dedicar um pouco mais no trabalho. A noite traz momentos de descontração no amor.



VIRGEM



Os astros promovem um jeito diferente de agir. Você estará com a criatividade nas alturas. No relacionamento, dê o primeiro passo para a noite terminar bem.



LIBRA



O dia começa com uma certa lentidão. Priorize trabalhos em equipe. Com o amor, uma pessoa de bem com a vida pode fazer você se encantar.



ESCORPIÃO



Seu trabalho vai precisar de uma força a mais. Inove nas estratégias para chegarem nas melhores soluções. Com o love, evite discussões bestas.



SAGITÁRIO



Pode ter novas oportunidades hoje. Pode ser um trabalho bem bacana ou até mesmo uma paquera. Com a grana, o dinheiro vai render.



CAPRICÓRNIO



Chances de mudanças, inclusive no visual, hoje. No trabalho, a criatividade toma conta. Nos assuntos do coração, a sorte estará com você.



AQUÁRIO



Um assunto de família pode mexer com seus ânimos. O trabalho vai bem, se conseguir separar o pessoal do profissional. No romance, vai se sentir segura.

PEIXES



Aproveite a calmaria do dia de hoje. Mantenha o foco em seus compromissos. Pode ter novos ganhos. Se estiver comprometida, conte com o par.