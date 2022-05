Oração - Reprodução de Internet

Publicado 12/05/2022 11:33

Rio - Conhecido como “Senhor da Cura”, São Rafael Arcanjo foi o único, de acordo com a Bíblia, a assumir forma humana. O arcanjo é o protetor dos médicos, farmacêuticos, das enfermeiras, dos viajantes e dos jovens e conduz a humanidade curando as doenças físicas e espirituais.

Oração pela saúde de São Rafael Arcanjo



Guardião da saúde e da cura, peço que Vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meus corpos físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi Vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a Vossa Luz. Amém!